Eindhovense CO2-stofzuiger weer in de prijzen: door jury gelauwerd voor oplossing om klimaatprobleem te verminderen

Smurfit Kappa, met fabrieken in Helmond en Eindhoven, praat over megafusie in karton

HELMOND/EINDHOVEN - Kartonfabrieken in Helmond en Eindhoven zijn betrokken in een mogelijke megafusie. Hun eigenaar Smurfit Kappa praat met collega WestRock over de vorming van het grootste verpakkingsconcern ter wereld.