Eindhovense coalitiepartijen vinden het nog veel te vroeg om na te denken over langere samenwerking

EINDHOVEN - GroenLinks, PvdA en CDA in Eindhoven vinden het nog veel te vroeg om zich een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen vast te pinnen op een voortzetting van de huidige coalitie met de VVD. Fractievoorzitters van de drie coalitiepartners hebben dat gezegd in reactie op de wens van VVD-wethouder Marcel Oosterveer.

Om rust en duidelijkheid te bieden legde de Eindhovense VVD-voorman dinsdag alvast op tafel dat hij graag nog vier jaar verder gaat met de huidige coalitie. De samenwerking is goed en hij wil met GroenLinks, PvdA en CDA verder bouwen op het fundament dat vanaf 2018 is neergelegd, ondanks eventuele verschuivingen tijdens de verkiezingen.

Samenwerking verloopt soepel

De coalitiepartners willen zo ver nog niet gaan. Eensgezind bevestigen ze dat de samenwerking soepel verloopt maar ze willen wel afwachten wat de Eindhovense kiezer op 16 maart 2022 te zeggen heeft.

,,Van een liefdesverklaring ga je altijd even blozen’’, reageert fractievoorzitter Saskia Lammers van GroenLinks. ,,Maar het is te vroeg om nu al een definitief jawoord op te geven. De chemie in de coalitie is goed maar de kiezer is eerst aan de beurt’’, aldus Lammers.

Stem van de kiezer respecteren

,,Ik onderschrijf dat het fijn samenwerken is maar nu al zeggen dat we zo verder gaan, kan niet’’, zegt PvdA-fractievoorzitter Hafid Bouteibi. ,,Dat hangt af van de kiezer. Die bepaalt en wij moeten dat accepteren. Het gaat er niet alleen om of wij vieren een meerderheid houden. De zetelverdeling is minstens zo belangrijk. We moeten de stem van de kiezer respecteren.’’

CDA-fractievoorzitter Linda Hofman beschouwt de wens van de VVD ook als een compliment. ,,Wij hebben er nog niet bij stilgestaan en het is nog erg vroeg’’, zegt ze. ,,De samenwerking is goed en we hebben ons best gedaan maar laat eerst de Eindhovenaren maar eens zeggen wat ze er van vinden. Maar nu het toch op tafel ligt, gaan we het binnenkort wel alvast eens bespreken.’’