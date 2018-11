Eindhovense coffeeshop moet maand dicht

De maatregel tot sluiting voor dertig dagen volgt op een controle op 27 juni van dit jaar. In de coffeeshop zelf trof de politie 680 gram softdrugs aan, 180 gram meer dan de toegestane handelsvoorraad. In een nabijgelegen pand, dat gehuurd wordt door The Wall, werd nog eens 1670 gram wiet en hasj aangetroffen. Al met al een overschrijding van 1850 gram.

Volgens de gemeente is er een directe relatie tussen The Wall en het pand, dat door de coffeeshop gehuurd wordt. De exploitant beschikt over een sleutel van het pand. De in dit gebouw aangetroffen hoeveelheid drugs kunnen volgens Jorritsma daarom tot de handelsvoorraad worden gerekend.

Waarschuwing

Het is niet de eerste keer dat de coffeeshop, volgens de gemeente, over de schreef gaat. Vorig jaar oktober werd bij een controle ook al een te grote voorraad softdrugs aangetroffen. Toen ging het om 850 gram. The Wall kreeg hiervoor in februari van dit jaar een waarschuwing van burgemeester Jorritsma. De eigenaar van de coffeeshop bestrijdt echter dat een deel van de vondst niet als drugs kunnen worden aangemerkt: volgens hem bestond zo’n 350 gram uit onverkoopbaar hennepafval; takjes, nietjes en plakband.