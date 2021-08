Eindhovense cokedealer wordt geript en krijgt vuurwapen op het hoofd bij deal: ‘Geef geld, geef geld’

Video Gakpo krijgt in Portugese media lof en zorgt voor gedempt optimisme bij Benfica

19 augustus Portugese media zijn daags na het duel tussen Benfica en PSV wat betreft de Nederlandse prestaties vooral lovend over Cody Gakpo, die de 2-1 aantekende in Lissabon. Daardoor is het aanvankelijke optimisme over plaatsing voor de groepsfase van de Champions League gedempt.