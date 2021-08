Eindhovense comedian baalt van annulering dancefestivals, en wil nu eigen festival organiseren

Vanaf 14 augustus tot minimaal 1 september mogen alleen eendaagse buitenfestivals doorgaan, voor maximaal 750 bezoekers. Comedian Gerrie Smits baalt daar stevig van, want net als vele anderen had hij tickets voor grote dancefestivals op zak. ,,Toen dacht ik: als ik genoeg kaartjes verkoop, dan organiseer ik toch gewoon zelf iets vets. Ook om te laten zien wat er nog wél kan.”

Smits wil zijn eigen festival organiseren als hij voor 15 augustus 750 tickets verkoopt. Op die dag speelt hij zijn voorstelling De Groene Steen in het openluchttheater bij de Kapellerput in Heeze. Door het kopen van een ticket voor zijn voorstelling krijg je ook meteen toegang tot zijn festival.

‘Op korte termijn’

Als de actie slaagt, wordt meteen bepaald wanneer en waar (in de regio Eindhoven) het festival gaat plaatsvinden, aldus Marsha Damen van mede-organisator Bureau Damen en De Heer. Wat voor een festival dat wordt, staat nog open. ,,We kunnen er nog alle kanten mee uit, maar de kans dat er ook dance en comedy tussen zal zitten is groot. Als het lukt, moeten we sowieso eerst de vergunningen rondkrijgen. Het zal in elk geval allemaal op korte termijn plaatsvinden.”