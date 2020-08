Eindhovense comedian Stephen Bell organiseert comedy-avonden: ‘Juist nu behoefte aan avondje lachen’

Organisator van het evenement is Stephen Bell uit Eindhoven. Iedere derde donderdag (vanaf 20 augustus weer) organiseert hij In de Rozenknop al een comedy-avond met Nederlandse en Vlaamse talenten en in Lab-1 een maandelijkse Engelstalige avond onder de noemer Bell’s Comedy Club. Bell kiest de comedians en is zelf MC (presentator) van de avonden. Ook de Effenaar sluit zich vanaf oktober aan bij zijn (Engelstalige) comedy-concept.



Stephen Bell werd geboren in Dublin. Op zijn vierde verhuisde hij naar Eindhoven, voor het werk van zijn vader bij Philips. Sinds 2017 is hij zelf ook stand-up comedian. Hij treedt op in zowel zijn moedertaal als in het Nederlands. Eind vorig jaar stond hij nog in een uitverkocht Paradiso als openingsact voor Marc Rebillet.