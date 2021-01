Eindhovense computerketen Paradigit sluit winkels, ook vestiging op De Hurk gaat definitief dicht: ‘Online verkopen groeien hard'.

GGD opent prikloca­ties in Best en Valkens­waard; onzekere levering vaccins maakt verder opschalen moeilijk

8:40 BEST/VALKENSWAARD- Mensen die een uitnodiging krijgen voor een coronavaccinatie kunnen straks ook terecht in sportzalen bij Naestenbest in Best en De Belleman in Valkenswaard. De sporthallen moeten in de eerste week van februari operationeel zijn. De onzekere levering van de vaccins maakt de uitbreiding van de priklocaties elders ingewikkeld.