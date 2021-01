Eindhovense computerketen Paradigit sluit winkels, ook vestiging op De Hurk gaat definitief dicht

Eindhoven­se politiek wil snel debat over rellen

25 januari EINDHOVEN - Verschillende politieke partijen in de Eindhovense gemeenteraad willen op korte termijn een debat over de rellen zondag in de stad. Ze denken aan een speciale raadsvergadering zodra burgemeester John Jorritsma een reconstructie over de gebeurtenissen op papier heeft gezet.