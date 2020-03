Eindhovense coöperatie Dela wacht af in zaak tussen Yarden en Consumentenbond

Japans restaurant Ikigai in Philips Stadion eindelijk echt open

5 maart EINDHOVEN - De verbouwing heeft vier maanden langer geduurd dan gepland, maar vanaf vrijdag is het nieuwe Japanse restaurant Ikigai in het Philips Stadion dan toch echt open voor het publiek. Liefhebbers van de Japanse keuken kunnen voortaan vijf dagen per week terecht in deze tweede vestiging van Oriental Green House in de stad.