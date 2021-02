Eindhovense coronateststraat mag weer aan de slag

PSV blijft zoekende tijdens project ‘vol gas’

10:29 De tussenbalans voor PSV is dit seizoen nog niet heel aansprekend. Trainer Roger Schmidt blijft zoekende en moet minimaal plek twee in de eredivisie zien veilig te stellen. Lukt dat niet en is er geen aansprekend vervolg in Europa, dan is het seizoen sowieso mislukt.