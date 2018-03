Eindhovense corporaties zien geen ruimte voor 10 procent huurverlaging

EINDHOVEN - De Eindhovense woningcorporaties zien geen ruimte om de huren met 10 procent te verlagen, zoals de Woonbond wil. De 'winst' op sociale huurwoningen gaat rechtstreeks naar investeringen in nieuwbouw en duurzaamheid. Als je die kosten meerekent houden ze nauwelijks iets over.

Dat zeggen vier regionale corporaties in een reactie op de publicaties van de organisatie die opkomt voor huurdersbelangen. De Woonbond meldde afgelopen week dat de Nederlandse woningcorporaties over 2015 en 2016 gemiddeld 1500 euro winst per huurwoning maken. Dat is het resultaat van een simpel rekensommetje: wat komt er binnen aan huur en wat zijn ze kwijt aan de organisatie, onderhoud en belastingen. Ook de rente en aflossing van de leningen is meegeteld.

Continuïteit

,,Als je alleen kijkt naar de huurders van vandaag, dan klopt dat misschien nog wel", zegt directeur Ingrid de Boer van Woonbedrijf, met ruim 30.000 woningen de grootste corporatie in de regio. ,,Maar wij moeten zorgen voor continuïteit: tot in de eeuwigheid moeten er voldoende, betaalbare en duurzame woningen beschikbaar zijn. Wat we 'over' houden na aftrek van de al genoemde kosten, is geen winst. Dat geld moeten we gebruiken om de noodzakelijke nieuwe woningen te bouwen en de bestaande te renoveren en te verduurzamen."

Volledig scherm Het huishoudboekje van woningcorporatie 'Thuis over 2017. © Michel Theeuwen

Haar collega Luc Severijnen van 'Thuis (ruim 10.000 woningen in en rondom Eindhoven) heeft het becijferd (zie kader). Uiteindelijk houdt hij twee ton per jaar 'over' op het huishoudboekje, oftewel 19 euro per woning. Want behalve de genoemde kosten, trekt de verhuurder ook nog 21,3 miljoen uit voor investeringen die niet gedekt worden uit de huren. Dat bedrag neemt de Woonbond niet mee in de berekeningen. Woonbedrijf heeft de cijfers niet meteen voorhanden, maar De Boer benadrukt dat het 'bedrijfsresultaat' slechts 40 procent is van wat er per jaar geïnvesteerd wordt in nieuwe woningen, duurzaamheid en dergelijke. Een woordvoerder van Wooninc. laat nog weten dat het 'steeds lastiger' wordt om een betaalbare, duurzame sociale huurwoning te bouwen, gezien de ontwikkelingen op de bouwmarkt. Ook dat vraagt steeds meer geld, aldus Wooninc.

Ook de kritiek van de Woonbond dat de corporaties steeds rijker worden door de stijgende huizenprijzen, werpen de Eindhovense corporaties verre van zich. ,,Dat is net als met de waarde van je eigen huis: je hebt er niks aan, tenzij je alles verkoopt en daar zijn wij niet van, wij moeten onze woningen verhuren", zegt Severijnen. En bovendien hebben wij net als gewone eigenaren ook een soort hypotheek: er staat 475 miljoen aan leningen uit die we af moeten betalen."

Niet gemakkelijk

Verder benadrukken de Eindhovense sociale verhuurders dat de huur die zij vaststellen van nieuwe woningen nooit de maximaal toelaatbare vraagprijs is. ,,We zitten gemiddeld op twee derde daarvan", aldus De Boer. Severijnen vult aan: ,,Omdat we ons zeer goed realiseren dat een groot deel van onze huurders het niet gemakkelijk heeft, ook al trekt de economie aan."

Daarom hebben de corporaties ook met de gemeente afgesproken dat ze een gematigd huurbeleid voeren (maximaal de inflatie volgen). De corporaties verhogen de huren dan ook minder dan is toegestaan, benadrukt ook directeur Jos Goijaerts van woningstichting Sint Trudo. Woonbedrijf heeft al twee keer geen verhoging gevraagd. ,,Dat kost per jaar tonnen aan huur, maar in totaal miljoenen omdat het jarenlang doortikt. Wij moeten ons dan ook meteen tegenover de toezichthouder verantwoorden als we geen huurverhoging vragen, want die let op de continuïteit", zegt De Boer.

Jack Zegveld, voorzitter van het Platform Eindhovense Klantenraden, reageert op persoonlijke titel. Hij zou die 10 procent verlaging wel willen hebben voor 'zijn' huurders. Maar hij realiseert zich tegelijkertijd dat de huurder dan over een paar jaar toch de rekening krijgt gepresenteerd. ,,Want na die 10 procent verlaging betaalt de huurder meer voor verduurzaming." Toch vraagt het platform van de verhuurders ook dit jaar weer géén verhoging van de huren. Of ze het ook krijgen, is zeer de vraag, de gesprekken daarover lopen nog.

