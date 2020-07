Eindhovense dansschool Dance Giving sluit seizoen in stijl af met show en clip

Toen het coronavirus half maart voor een lockdown zorgde, was het voor Lindy Beniers, eigenaresse van dansschool Dance Giving, een grote puzzel om alles draaiende te houden. Beniers: ,,Het was ontzettend moeilijk om plannen te maken, omdat er zoveel onzekerheid was over hoelang het zou gaan duren en er continu veranderende restricties waren.”

Daar kwam nog bij dat alle externe activiteiten van de dansschool zoals lessen bij sportscholen of bij onderwijsinstellingen volledige stil kwamen te staan. Beniers: ,,Ik heb een deel van mijn leden zien vertrekken en ben in korte tijd volledig zonder activiteiten komen te zitten. Dat is wel even slikken als ondernemer.”

Genoeg animo

Gelukkig was er onder de leden die bleven genoeg animo om toch te blijven dansen. Allereerst met challenge kaarten via de post, maar al snel via YouTube-filmpjes en later ook via Zoom live lessen. Beniers: ,,Live lessen is wel lastig, omdat dansen veel om timing gaat en er soms vertraging in de app of de verbinding zit. Maar we hebben er het beste van gemaakt.”

Vanaf half mei zijn de lessen naar buiten verplaatst met inachtneming van alle restricties. Via een aantal omwegen kwam Dance Giving bij voetbalvereniging DBS in Meerhoven terecht. Die hadden ruimte beschikbaar en de juiste vergunningen van de gemeente. Beniers: ,,Om alle coronaregels heen werken was niet makkelijk en ook het aanpassen van het tijdsschema vanwege de trainingstijden van DBS werkte niet voor iedereen. Maar we hadden in ieder geval weer een plek om te dansen.”

Woensdag kwam dit unieke dansseizoen tot een einde. In plaats van de ‘eindshow’ met publiek is er een videoclip opgenomen met de kinderen, om toch een leuk aandenken te hebben en de ouders te laten zien wat de kinderen geleerd hebben. ,,Zo sluiten we het jaar af met plezier en positiviteit en dat is super belangrijk voor de dansschool, maar ook voor de kinderen”, aldus Beniers.

Eind augustus gaat het nieuwe dansseizoen van start, tegelijk met het nieuwe schooljaar. Meer informatie en inschrijving is te vinden op: dancegiving.nl