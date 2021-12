Eindhovense dansschool wint in Bulgarije; nu naar de finale in Amerika

EINDHOVEN - Als enige buitenlandse danscrew nam Carlton Marks Walden Dance studio deel aan de Bulgaarse voorronde van World of Dance, waar ze de grote winnaar werden. En zo blijkt nu, ook een uitnodiging bemachtigde voor de finale in Amerika.

Het is midden tijdens het interview als Carlton Walden, voormalig wereldkampioen streetdance en nu eigenaar van zijn eigen dansschool Carlton Marks Walden Dance studio, op zijn telefoon naar een foto zoekt en ineens begint te stralen. Het juryrapport uit Bulgarije is zojuist in zijn mailbox geploft en dat dat geeft alle reden tot vreugde. ,,Wow, 97,3 punten voor C-fam adult en 96,8 voor C-fam Varsity (hun jeugdcrew red.). En drie van de vijf juryleden hebben ons zelfs de maximale score gegeven.”

Ruim boven benodigde puntenaantal

Daarmee zitten zijn dansers ruim boven het puntenaantal -80- dat nodig is voor kwalificatie voor World of Dance (WoD) in Amerika. Dat groeide van een los evenement in Los Angeles uit tot een internationale danscompetitie waar de beste dancecrews uit de hele wereld en alle dansdisciplines het tegen elkaar opnemen. Hun shows kun je scharen onder de noemer hip-hop, al hebben ze volgens Walden echt hun eigen dansstijl.

Eind november stapten ze met bijna de complete dansschool in het vliegtuig voor deelname aan WoD Bulgarije, waar ze als enige buitenlandse crew op het podium stonden. Hoe komt een Eindhovense dansschool daar terecht? ,,Ik kende de organisator toevallig van een workshop die ik ooit heb gegeven.”

Quote Ieder land mag zijn eigen kwalifica­tie­toer­nooi opzetten. Dit was de eerste editie daar Carlton Walden, dansschoolhouder

Hij wilde al langer de C-fam naar Bulgarije halen voor een optreden. En zo lag er ineens een uitnodiging op de mat om in het Iskar theater in Sofia deel te nemen aan WoD Bulgarije. ,,Ieder land mag zijn eigen kwalificatietoernooi opzetten. Dit was de eerste editie daar.” De dansers waren meteen enthousiast, zeker omdat er in Nederland momenteel geen wedstrijden zijn en dus ook geen WOD kwalificatie. ,,Daarnaast is het nog een betaalbaar land.”

Alles zelf betalen

Met optredens proberen ze zoveel mogelijk geld op te halen voor zulke wedstrijden, veel moeten de dansers bijleggen uit eigen zak. ,,Bij voetbal staan sponsoren in de rij, maar als wij meedoen aan een internationaal toernooi moeten we alles zelf betalen.” Volgens hem wordt dansen nog altijd vooral als hobby gezien in plaats van serieuze sport.

Al eerder reisden ze met zo’n 35 dansers af naar Amerika voor deelname aan WoD. In ons eigen land werd zijn dansstudio vooral bekend door in 2014 de televisietalentenjacht Hollands Got Talent te winnen. Maar volgend jaar zijn ze dus eigenlijk de Bulgaarse inzending in Amerika. Zorgde dat niet voor scheve gezichten daar? Walden schudt zijn hoofd. ,,Ze waren erg onder de indruk van ons niveau, dus volgens mij zijn ze juist trots.. Het publiek in de zaal reageerde ook heel enthousiast en op social media hebben we er ineens veel Bulgaarse volgers bij.”

Na hun optreden kregen beide teams een staande ovatie van het Bulgaarse publiek. ,,Dat was onze jongste crew nog nooit gelukt, dus dat hadden we ons vooraf als doel gesteld.”