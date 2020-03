Eindhovense datawetenschappers voorspellen besmettingen coronavirus

‘Voorspellen is vrij lastig’

“Het doen van nauwkeurige voorspellingen is vrij lastig”, stelt Edwin van den Heuvel, hoogleraar statistiek aan de TU/e. Met twee collega’s heeft hij zich er toch aan gewaagd. “We zijn data scientists, hier moesten we iets mee. De vraag is steeds wanneer de toename gaat afvlakken, waar zit het maximum?”

“We blijven ons model verbeteren, zodat we nog verder en nauwkeuriger kunnen voorspellen”, zegt van den Heuvel. Ook gaan ze kijken naar het effect van maatregelen en de opbouw van de bevolking in China. “Hiermee hopen we sneller te kunnen voorspellen waar het maximum zit, zodat we weten hoeveel mensen er in totaal besmet zullen raken of overlijden als gevolg van het virus”, aldus van den Heuvel. “Ook hopen we hiermee inzicht te krijgen in welke factoren het aantal besmettingen en doden beïnvloeden.”