Eindhovense De Vogel is zij-instromer in onderwijs: 'Ik wilde meer dan 'wel prima'

Tienjaren­plan tegen drugsindu­strie: Brabantse Commissa­ris steunt pleidooi voor honderden miljoenen

6 september EINDHOVEN - Een tienjarenplan is nodig om de drugsindustrie in Brabant en elders in het land de kop in te drukken. Daarvoor pleit Peter Noordanus, voorzitter Strategisch Beraad Ondermijning. Kostenplaatje: 400 miljoen euro per jaar.