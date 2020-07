Eindhovense dealer vlucht naar Turkije om aan drugswereld te ontsnappen

Officier van justitie Yorg Vermeulen had weinig woorden nodig. Op echt dealen is Emre A. niet betrapt, maar in totaal is er bijna anderhalf ons harddrugs bij hem gevonden en dat is goed voor drie maanden cel. Advocaat Tjerk Wassenaar vond een werkstraf genoeg, want hij zag flinke vormfouten. Waarom wordt Emre gefouilleerd als hij geen ID-bewijs heeft, maar hij net was herkend door de politie?



De arrestatie mogen veel op elkaar lijken, Emre zelf draaide juist 180 graden om. Geen ontkenningen meer, maar juist een noodkreet. Kennissen dwongen hem tot dealen, zei hij. Hij had er schoon genoeg van. Om aan de dwang van zijn omgeving te ontsnappen verhuisde hij terug naar Turkije, zei zijn pleiter. Dat verdiende ook vanuit de rechtbank erkenning, vond hij.