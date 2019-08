Eindhovense dealers gingen van drugspand naar drugspand, rechtszaak verloopt rommelig

DEN BOSCH - ‘Drugshol’ is geen echt nette term, maar past volgens het OM perfect op twee adressen in Eindhoven. Beiden werden, in 2016 en '17, aangepakt door de politie. Van de vijf bewoners ziet het OM er twee als de hoofddealer, die een jaar cel verdienen.

Het moet een enorme troep zijn geweest in de drugspanden, aan de Dommelstraat en de Aalsterweg. En ook de rechtszaak verliep rommelig. Vijf verdachten waren opgeroepen, maar bij de start zaten er enkel advocaten in de strafbankjes. Gedurende de ochtend kwamen er drie alsnog binnendruppelen, soms tot verbazing van diezelfde pleiters die hun klanten al lang niet hadden gesproken.

Hoofdverdachte Mohamed el H. (60) maakte het de rechtbank niet makkelijk. De verslaafde wilde per se zelf het woord voeren, maar zijn Nederlands was niet te verstaan. Toen de rechter hem opdroeg tegen zijn zin toch zijn Marokkaanse tolk te gebruiken, kreeg ook deze vrijwel alleen maar Nederlands koeterwaals te horen, tussen huilbuien door.

Undercover

De zaak zelf was evenmin glashelder. De politie had eenvoudigweg alle aanwezigen van het eerste drugspand opgepakt; aan officier van justitie Patrick van Hees de taak om duidelijk te maken wie er dealde, en wie verantwoordelijk waren voor de vele gevonden drugs.

Het pand aan de Dommelstaat was ooit een coffeeshop en werd in 1997 gesloten wegens de vele overlast. Die keerde echter gewoon weer terug, zo merkten horeca-eigenaren en –bezoekers. De politie hield het pand in de gaten en zag ook al snel dat er dag en nacht aanloop was van bekende gebruikers. Als deze in de kraag werden gevat, gaven ze ook toe daar hun spullen te kopen. Om de zaak echt rond te maken klopten ook twee undercoveragenten mei 2016 aan de deur en kochten elk wat bolletjes cocaïne.

Vier mannen waren binnen toen de politie er later, nu met een boevenwagen voor de deur, opnieuw aanbelde. Mohamed el H. zat in de woonkamer, met hasj, hennep en coke op tafel, plus een weegschaaltje. Een paar dagen later werd Karash D., die als bewoner stond ingeschreven, ook opgepakt. Hij bleek een grote hulp voor de politie want vertelde nauwgezet wie welke rol had. Volgens Mohamed loog Karash alles bij elkaar, en had hij zelfs 1500 euro op el H.’s hoofd gezet.

Verhuizing

Met een nieuw gemeenteslot op de deur van de Dommelstraat verplaatsen bewoners, handel, en overlast zich al snel naar een pand aan de Aalsterweg, van dezelfde eigenaar. En bij de politie-inval in mei 2017 had nu diezelfde Karash de meeste handel voorradig.

Volledig scherm Toen het eerste drugspand was gesloten, verplaatsen bewoners, verkoop en overlast zich naar de Aalsterweg. Na de inval namen daklozen er even bezit van maar ook zij zijn er door de politie uitgezet. De gemeente heeft het nu gesloten. © Bert Jansen

Officier Van Hees zag hen twee als hoofd-dealers en eiste een jaar cel waarvan de helft voorwaardelijk. Advocaat Carlo Oomes vond dat onterecht voor el H. Niemand had de man echt zien dealen, het enige bewijs was het woord van Karash die uiteraard zichzelf schoon praatte. Diens advocaat, M. de Bruijn, zag dat niet, maar wel veel fouten in het onderzoek.

Klusjes