Eindhovense Denk-kandidaten aasden eigenlijk op een plek bij andere partijen

De vergeten gevangenen in een Geldropse textielfa­briek

GELDROP - Niet veel mensen weten het meer, maar in Geldrop was na de oorlog een interneringskamp gevestigd. Bijna een jaar lang zaten daar ‘foute Nederlanders’ gevangen, soms met hun hele gezin. Voor veel gevangenen werd het na een barre tijd in Geldrop nog veel erger. Zoals voor de kleine Adolf, een kleuter nog maar, maar toevallig kind in een verkeerd gezin.

13 februari