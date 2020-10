Eindhovense designers zetten studio’s open

Het idee voor ‘Design Open’ is ontstaan nadat een week geleden de fysieke Dutch Design Week werd geschrapt door burgemeester John Jorritsma; in corona-tijd is een dergelijk festival te gevaarlijk, zo oordeelde hij. Reden voor Eindhovense vormgevers als Eek, Van Eijk & Van Bleiswijk, studio’s als EDHV, Vijf5, en enkele ateliers op Sectie-C, alsook Home of design Kazerne, een plan te bedenken om hun meest recente werk te laten zien.

Nieuwe producten tonen

,,’Design Open’ moet je niet beschouwen als een alternatief voor de DDW, zeker niet, maar als mogelijkheid om een beperkt, professioneel publiek kennis te laten maken met onze nieuwe producten. Want die willen we toch heel graag laten zien”, aldus Van Bleiswijk. De data waarop de openstellingen worden gedaan, worden niet bekendgemaakt aan een breed publiek: ,,Want dan zou het stiekem toch een verkapt festivalletje worden en dat is nu juist níet de opzet. Wij zien het meer als het opendoen van de ‘winkel’”, aldus Van Bleiswijk.

Welke designers precies meedoen, verschilt per activiteit: ,,Dat hangt helemaal af waar iedereen op dat moment behoefte aan heeft en wat hij of zij wil tonen. Het belangrijkste is dat die openstellingen functioneel zijn. Want stel je voor dat ook de fysieke beurs in Milaan in april 2021 niet doorgaat, dan kunnen wij hier in Eindhoven, in onze eigen studio’s en werkplaatsen - toch de producten laten zien.”

Verwijzen naar collega's

De uitnodigingen voor de presentaties zijn beperkt, vanwege de corona-regels, en zijn strikt persoonlijk. ,,We ondersteunen elkaar daarin. Als wij het bezoek plannen, dan zullen wij dat vervolgens zeker ook wijzen op de presentaties van de collega’s. Zodat zoveel mogelijk professionals het werk van Eindhovense designers zien.”