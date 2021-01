Eindhovense detacheerder Continu is klaar voor nieuwe banengolf

EINDHOVEN - Wéér een overname, en digitale innovaties. Tegen de stroom in investeert detacheerder Continu in toekomstige groei.

Quote We hebben het geld van de noodrege­ling nooit hoeven gebruiken. Uiteinde­lijk zijn we heel stabiel gebleven.” Seth Winterscheidt, Continu

De vierde overname in twee jaar tijd heeft 'wel even op ijs gestaan', bevestigt algemeen directeur Seth Winterscheidt van Continu. Aan het begin van de eerste coronagolf wist het Eindhovense detacheringsbedrijf in de bouw en industrie ook even niet hoe zijn wereld zou veranderen. Uit voorzorg deed het een beroep op de noodregeling van het Rijk. ,,We hebben het geld nooit hoeven gebruiken. Uiteindelijk zijn we heel stabiel gebleven."

De voet hoefde daarom slechts even van het gaspedaal. Samen met de Vlaamse eigenaar House of HR is Continu 'weer gaan ondernemen', zegt Winterscheidt. Zo'n honderd flexkrachten van de 1500 tot 1600 mensen die Continu detacheert kregen een vast contract. Ook de acquisitiedraad werd weer opgepakt. Vorige week is de overname afgerond van het Amsterdamse projectbureau voor de publieke sector Solyne.

Verdere spreiding

De jongste aanwinst verschaft het bedrijf een bredere basis. De risico's dat het in bepaalde markten tegenzit worden verder verminderd. Het belang van een goede spreiding is in het afgelopen jaar wel gebleken. De detacheerder zag een dip bij het plaatsen van nieuwe kandidaten in de industrie, met name voor werktuigbouwkundigen. Maar de hightech- en procesindustrie zochten onverdroten naar nieuwe medewerkers en de bouw toonde zich stabiel.

Quote Dat we banen in de publieke sector kunnen aanbieden naast de bouw, industrie, hightech en woningcor­po­ra­tie­sec­tor maakt het voor kandidaten heel aantrekke­lijk.” Seth Winterscheidt, Continu

Winterscheidt: ,,De publieke sector is sowieso heel interessant. Dat we banen in deze sector kunnen aanbieden naast de bouw, industrie, hightech en woningcorporatiesector maakt het voor kandidaten heel aantrekkelijk. Ze kunnen bij ons alle kanten uit."

De completering van het dienstenaanbod was reden voor herpositionering en één, nieuwe merknaam: Continu Professionals. ,,We willen een one stop shop zijn", legt marketingdirecteur Ramses Peppinck uit. ,,Een kandidaat voor een functie in de publieke sector kan qua profiel iemand met een technische achtergrond zijn, bijvoorbeeld voor een milieudienst. Iemand bij een woningcorporatie kan ook op een functie bij een bouwbedrijf passen. Een bedrijf kan bij ons zowel een high tech engineer als een procesoperator vinden."

Landkaart met kandidaten

Tijdens de coronacrisis is ook doorgewerkt aan digitale innovaties, vertelt Peppinck. Een internetportaal met kandidaten is geopend. ,,Een digitale etalage van kandidaten met keurmerk van Continu, met mensen die we allemaal hebben gesproken."

Klanten kunnen op een landkaart in een bepaalde regio zoeken en krijgen een scorekaart met profielen van beschikbare kandidaten met overzicht van hun werkervaring. Ook kunnen ze een seintje krijgen zodra een kandidaat met het gewenste profiel beschikbaar is.

Video met bedrijfsfilmpje

Ook komt een app beschikbaar waarmee werkgevers aan een vacature een video met bedrijfsfilmpje kunnen toevoegen. ,,Dat zorgt voor een hogere attentiewaarde en een betere vindbaarheid van de vacature bij Google."

Continu spreekt wekelijks wel honderden mensen uit zijn brede netwerk. ,,We zien een stijgende lijn in de beschikbaarheid van mensen voor een nieuwe baan", signaleert Winterscheidt.

Hij vindt het te vroeg om daar conclusies aan te verbinden. ,,Maar als de economie weer aantrekt en bedrijven meer medewerkers nodig hebben dan zijn wij er klaar voor."