Eindhovense dief met voorliefde voor beveiligingscamera's krijgt maximale taakstraf

Tussen juni en augustus 2020 haalde de verdachte verschillende beveiligingscamera's van de gevels van winkels, particulieren en een restaurant in Eindhoven en Veldhoven. In één geval bleef het bij een poging. De officier van justitie eiste twee weken geleden een jaar cel.

Lokfiets weggehaald

Behalve die vergrijpen, haalde hij in Best twee deurbelcamera's weg uit een bouwmarkt. In augustus van dat jaar werd hij betrapt toen hij in een Eindhovense supermarkt flessen shampoo en vlees weghaalde. Nadat hij staande werd gehouden bedreigde hij een medewerker. Behalve dat haalde de man ook nog een lokfiets weg en had hij een gestolen auto in bezit.