Eindhovense dj Lady Aïda overleden

Lady Aïda was het pseudoniem van Aïda Spaninks, in 1958 geboren in Diessen, maar opgegroeid in Eindhoven. In 1985 begon ze als dj en barkeeper in café Cul du Sac in Eindhoven. Vervolgens ging Aïda van Cul de Sac via Café Sands op het Stratumseind naar Berlage op de Kleine Berg, allemaal begrippen in Eindhoven. Muziek werd in de Berlage in blokjes geserveerd: een blokje disco, blokje hiphouse, blokje dance.

Pinkpop, Lowlands en Awakenings

Ze was één van de eerste populaire Nederlandse house- en techno-dj’s, een voorloper van mannen als Tiesto, Ferry Corsten, dj Marcello en dj Dimitri. Het was een tijd waarin house-dj’s aan het pionieren waren, na een omvangrijke periode van disco en New Wave-muziek. In 1993 kreeg Aïda haar eigen clubavond in de Effenaar. Later draaide ze op grote festivals als Pinkpop, Lowlands en Awakenings. Lady Aida was ook oprichtster van de dj-school Rebelbass in Pop-Ei en later bij CKE, en opleiding die er nog steeds is. Haar laatste optredens waren in 2018 en 2019 in het Muziekgebouw en het Van Abbemuseum in Eindhoven, waar ze Snooze Session ligconcerten draaide.

In 2018 maakte de VPRO een documentaire over 30 Jaar Dutch Dance, met daarin een hoofdrol voor Lady Aida. ,,De kinderen die ik tegenwoordig lesgeef, denken allemaal dat het ooit met Tiësto begonnen is”, vertelde Spaninks destijds. Zij maakte de opkomst van de wereldberoemde dj uit Breda mee en gaat er nog altijd prat op dat de grote Tijs ‘Tiësto’ Verwest ooit in haar voorprogramma stond. Met de EDM, electronische dance music uit de jaren 90 en zero’s had Spaninks niets. “Dat is alles verwoestende muziek, handel en marketing”, zei ze vaak.

Vinylkindjes verkopen

In 2016 besloot ze een deel van haar 50.000 platen omvattende vinyl-collectie te verkopen. “Niet omdat ik ga stoppen, maar ik wil ze verkopen aan andere dj’s, die ze ook weer gaan draaien. Dit zijn mijn vinylkindjes, het zwarte goud voor dj’s. Er zitten unieke exemplaren tussen, veel platen ook die nooit in Nederland te koop zijn geweest. Al die platen zitten in mijn ziel.”