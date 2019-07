Eindhovense draaideurcrimineel hoeft niet in therapie

Waarom hij dat deed, wist hij niet echt. Het was voor zijn moeder, een vrouw waar zijn hele hart naar uitging vooral sinds vader was gestorven. “Die had dat niet nodig”, zegt de rechter. “Nee, ze was ook goed boos”, zei Jan. En zelf had hij ook geld genoeg, de andere boodschappen waren keurig betaald. “Ik heb altijd wel een paar honderdjes op zak.”



Een rechter wilde weten waar dat geld vandaan kwam, want hij zag geen werk of inkomen in het dossier. P. lachte schamper. “Je ziet toch hoe ik heet? Ik ben 52 en heb al 32 jaar in de bak gezeten. Wij hebben altijd geld en iedereen weet hoe wij daar aan komen, toch? Dat zit in de aard, zo ben ik opgevoed.” Maar daar had hij meer dan genoeg van, bezwoer hij. “Ik ben de enige jongen op het kamp die elke ochtend om 8 uur in die grote dubbeldekkers staat te poetsen. Vijf dagen per week.” Dubbeldekkers zijn, zo vertelde hij, woonwagens met een verdieping, ‘van die rijke lui’.