Eindhovense drugsbaas was net uit de cel maar kan weer twee jaar terug omdat hij grondstoffen leverde

Auto vliegt in brand tijdens ritje in Eindhoven, bestuur­ster brengt zichzelf en hond in veiligheid

13 juni EINDHOVEN - Een 45 kilometer-auto is zondagavond in de Locatellistraat in Eindhoven spontaan in brand gevlogen tijdens het rijden. De bestuurster wist zichzelf op tijd in veiligheid te brengen, evenals haar hondje dat in het voertuig zat.