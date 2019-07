Eindhovense drugsbaron Janus van W. kraakt tv-serie Undercover: ‘Ze praten Tilburgs in die serie’

De Nederlandstalige Netflix-hit Undercover ‘slaat nergens op’ volgens de man die model stond voor het hoofdpersonage in de tv-serie: drugskoning Janus van W. In een interview met het Belgische tijdschrift Humo zegt hij: „In de serie praten ze Tilburgs, wij zijn van Eindhoven.”

Hij had geen xtc-labs, hij heeft nog nooit iemand doodgeschoten en hij wist van de undercoveragenten. Wat wel klopt? Hij had inderdaad een mol bij de opsporingsdiensten. In een interview met het Belgische Humo houdt Janus van W. het waarheidsgehalte van de tv-serie Undercover tegen het licht. Hij heeft de serie bekeken: „Eerst moest ik er nog wel om lachen. Het sloeg allemaal nergens op. Alleen dat accent al: in de serie praten ze Tilburgs, wij zijn van Eindhoven.”

Drugssmokkelaars

Janus van W. komt uit het Eindhovense woonwagenkampmilieu en geldt als een van de grootste drugssmokkelaars van Europa. Hij woonde in Eindhoven, had later een villa in Lommel, maar zat vooral vaak een paar honderd meter verderop in een chalet op de camping. Die camping Parelstrand was ook het decor van een undercoveractie waarbij twee agenten zich de kringen van Van W. binnenwerkten. De drugskoning en zijn entourage werden in 2009 allemaal opgepakt. Dat is ook de basis van de Netflix-serie Undercover waarbij de Mierlose acteur Frank Lammers een op Janus gelijkend persoon speelt, Ferry Bouman.

Volgens Van W. klopt er vrij veel niet aan de serie. Zo zegt hij nooit een xtc-lab te hebben gehad. „Ik ben handelaar. Ik heb ook nog nooit iemand doodgeschoten. Ik koop spul, verkoop het door en transporteer het”, zegt hij in het interview met de Nederlandse journalist Hendrik Jan Korterink. Eén van de dingen uit de serie die wel klopt, is volgens hem de bron die hij had bij de opsporingsdiensten: „Een magistraat. Hij vertelde me ook dat er een undercoveractie zou worden opgezet. Dus ik heb dat spelletje meegespeeld.”

Anonieme tipgever

Volgens Van W. is hij ook niet vanwege het werk van de undercoveragenten in de cel terecht gekomen. Een paar maanden terug stuurde een anonieme tipgever verschillende media in het land een mailtje met het verhaal dat de zaak tegen Van W. vooral was gebaseerd op de getuigenis van een van zijn bendeleden. De vraag is wat er waar is van die bewering.