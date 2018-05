Eindhovense drugsbende loosde afval in mestkelders

Toen de politie maart vorig jaar getipt werd dat Geldropse No Surrendermannen een miljoenenlab hadden, pakte ze dat meteen op. Bij een van de genoemde namen bleek het raak en van hem uit kwam steeds meer in beeld. Er is gezien hoe Maikel L. (28) regelmatig vanuit zijn huis aan de Geldropse Ter Borghsraat naar de Eindhovense garage van zijn vriend Jaouad M. (39) reed. De eerste keer dat de politie hem volgde, haalde hij daar een bestelbus op, bracht die naar een friettent waar hij werd overgenomen door een ander. Elders werd met een heftruck van alles ingeladen waarna Maikel hem naar het Noordlimburgse Haler reed. Daar heeft Eindhovenaar Hendrik G. (68) met zijn zoon Tim (28) een varkensboerderij.

Vele uren was de rechtbank dinsdag bezig met het reconstrueren van andere ritten van Maikel. In juni ging het drie dagen telkens eerst naar Beverwijk waar vaten en dozen uit een zeecontainer werden gehaald waarna het weer naar de boerderij ging. Maikel zelf is regelmatig herkend, volgens ondermijningsofficier Vrijhoeven werd hij af en toe begeleid door de garagist en zijn ex.

Mestkelders

Hendrik G. verhuurde het stallendeel van zijn loods aan Tarik N. (29). Een oude bekende voor Vrijhoeven, hij is begin dit jaar tot vier jaar veroordeeld voor een ander lab, en moet een miljoen drugswinst terugbetalen. In een getapt gesprek zegt hij op een avond erg gestresst te zijn. De politie snapte dat, ze lag in de bosjes bij de stallen en rook de bekende lab-geur. Volgens Vrijhoeven werden de grondstoffen die Maikel overdag ophaalde en afleverde, dezelfde nacht omgekookt tot drugs.

Op 10 juni viel de politie overal binnen. Het lab was ‘zeer grootschalig’. In kleinere stallen stonden duizenden liters chemicaliën, het afval bleek doodleuk de mestkelders in te gaan. In het lab lagen de sleutels van Tarik N. en handschoenen en gasmaskers met zijn DNA. Hij werd opgepakt met de garagist en zijn ex in diens huis. In de tuin opnieuw maskers en handschoenen. In het huis van Tarik stond zeven liter amfetamine-olie.

Maikel gaf toe dat hij ritjes maakte waarvan hij wist dat er iets niet pluis was. Maar meer was het niet, volgens hem. Ook Tarik wist niets van het lab, hij kocht 'gewoon' regelmatig amfetamine-olie bij de bejaarde varkensboer. Maar die wist helemaal van niets., bezwoer hij. In Beverwijk werd opnieuw een bekende opgepakt: de containers waren gehuurd door Jack V. (72), een trucker die begin deze eeuw tien jaar in een Zweedse cel zat voor drugssmokkel.