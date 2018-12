Eindhovense drugscrimineel wilde grondstof amfetamine dumpen in

Quote Ik wist dat ik een ander pad in moest slaan Eindhovense verdachte Het Openbaar Ministerie dacht dat de man, een notoire drugscrimineel, het spul wilde verkopen en eiste een celstraf van 18 maanden voor ‘voorbereidingshandelingen’. De man liep nog in een proeftijd na een voortijdige vrijlating uit een Belgische gevangenis en zou daarom ook 689 dagen alsnog uit moeten zitten.

De 29-jarige Eindhovenaar zat op 31 augustus 2017 in de gevangenis van Hasselt toen een goede vriend van hem, Dennis Struijk, werd vermoord in Best. De liquidatie maakte grote indruk op de verdachte. De man zat al bijna tien jaar lang in de drugscriminaliteit. ,,Ik wist dat ik een ander pad in moest slaan”, zei de verdachte tegen de rechtbank in Den Bosch. Hij vroeg daarom zelf om het overzetten van 689 dagen Belgische voorwaardelijke celstraf naar het Nederlands rechtsysteem, zodat hij in aanmerking kwam voor reclasseringsbegeleiding.

Kennis

Eindhovense verdachte Een kennis nam kort na zijn vrijlating contact met hem op. De man had voor het begin van zijn Belgische gevangenisstraf 22 kilo apaan gestald in haar garagebox. Ze dreigde het spul op straat te zetten. De Eindhovenaar raakte in paniek.

,,Ik was bang dat ik sporen had achtergelaten. Ik moest er vanaf.” Hij probeerde de apaan te verkopen aan een oude kennis in het wereldje. Zonder succes, zei de verdachte. ,,Hij hield me aan het lijntje." Op 13 september ging de Eindhovenaar op bezoek bij zijn schoonouders in Veghel. ,,Er is daar een industrieterrein, waar niemand op je let. Ik wilde de apaan dumpen in een bedrijfscontainer."

De Eindhovenaar had pech. Hij reed in Veghel in een verkeersfuik van de douane, politie en de belastingdienst. De man gaf geen toestemming voor het openen van zijn kofferbak. Een agent deed dit toch: die was op zoek naar een voertuig identificatienummer. Advocaat A. van den Biezenbos stelde dat dit zogeheten vin ook op de ruit van de auto stond. Hij vond de doorzoeking daarom ‘onrechtmatig’.