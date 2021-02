Eindhovense drukker van sigarenbandjes zoekt nieuwe roem: hoe corona Vrijdag aan meer luxe werk helpt

Op zijn oude roem als drukkerij voor sigarenbandjes teert Vrijdag allang niet meer. Directeur Henk Nota trekt een glimmend spel kaarten voor een casino uit de kast. In de drukkerij komen felgroene etiketten met gouden opdruk voor een likeurfles voorbij. Drukvellen met sigarenbandjes ontbreken niet, maar Vrijdag Premium Printing is inmiddels van meer markten thuis.

Het 115 jaar oude bedrijf wil een volgende stap maken. Over een jaar of vijf zou een stuk meer omzet van buiten de de tabaksindustrie moeten komen. Nota denkt aan een verhouding 70-30. Nu wordt nog meer dan de helft verdiend aan sigarenbandjes en -verpakkingen of sigarettendoosjes.

Verpakking voor parfum en chocolade

De kansen zijn er, merkt Nota. In zijn kantoor haalt hij de ene na de andere verpakking voor een luxe product tevoorschijn. Eentje met zilverkarton voor flesjes parfum. Of een doos bedrukt met een metallic spiegeleffect voor chocolade.

Voor voor een bekend waspoedermerk zijn nieuwe kartonnen verpakkingen ontwikkeld. Een witte bijvoorbeeld, zonder gebruik van inkt. Met behulp van de aan de sigarenbandjes ontleende preeg-techniek is in reliëf de tekst gedrukt. Voor een Amerikaanse klant bedrukte Vrijdag een verzendkist voor een computerspel.

‘Sigaren roken is stabiel’

Moet Vrijdag nieuwe markten aanboren omdat de tabaksindustrie krimpt? Nou, nee. ‘Jazeker’, antwoord Nota op de vaak gestelde vraag of nog wel sigaren worden gerookt. Sigaretten zijn steeds minder gewild, maar het ‘premium roken’ is zoals hij zegt ‘stabiel’. De liefhebber gaat nog graag zitten voor een cognac en een sigaar. ,,Het is even een moment voor jezelf. In Nederland is het een kleine markt, maar zeker in de Verenigde Staten en ook In Duitsland, Italië, Spanje en Engeland worden veel sigaren verkocht.”

Quote Mensen kunnen niet uit eten of op stap en kopen meer mooie dingen.” Henk Nota, Vrijdag Premium Printing

De coronatijd leert dat het bedrijf zijn voor de sigarenproducten vergaarde kennis gemakkelijk breder kan inzetten. ,,Mensen kunnen niet uit eten of op stap en kopen meer mooie dingen.” Hij toont een luxe geschenkverpakking voor een geurkaars van rond de veertig euro. Voor de Bijenkorf bedrukte Vrijdag een adventskalender met 25 verpakte cadeautjes. Die ging als een tierelier.

Composteerbaar etiket

Een tweede trend die onder invloed van het virus sterk doorzet is verduurzaming. ,,Elke dag ben ik wel bezig met een project dat aan duurzaamheid is verbonden.” Kunststof verpakkingen maken plaats voor karton en papier, schetst Nota. Ook het drukwerk wordt milieuvriendelijker. Zo maakt Vrijdag gebruik van mineraalpoeder in plaats van het metaalhoudende bronspoeder om een metaaleffect te bewerkstelligen. Voor biologische groente en fruit is een volledig composteerbaar etiket ontwikkeld, bedrukt met natuurlijke inkt.

Duurzaam karton uit cacaoschillen

De Eindhovense drukkerij heeft zich aangesloten bij het internationale ‘Packadore collective’ van zes bedrijven die duurzame verpakkingsoplossingen ontwikkelen. Voorbeeld is de Loco-chocoladeletter met dertig blokjes chocolade waar elke letter mee kan worden gevormd. Vrijdag bedrukte de verpakking van duurzaam karton dat deels is samengesteld uit cacaoschillen.

Van over de hele wereld wordt Vrijdag digitaal gevonden. ,,Voor een klant uit Australië leveren we een verpakking voor een apparaat voor huidverzorging”, vertelt Nota. Urenlange videobelgesprekken in de vroege ochtend en proefopdrachten zijn aan de opdracht voorafgegaan. ,,Zo lukt het om ook digitaal nieuwe klanten te werven.”