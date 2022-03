Eindhovense Eva de Bruijn grijpt naast titel Beste Raadslid van Nederland

EINDHOVEN - Het Eindhovense raadslid Eva de Bruijn (25) van GroenLinks heeft naast de titel het Beste Raadslid van Nederland’ gegrepen. De Bruijn, sinds 2018 raadslid in Eindhoven, was doorgedrongen tot de finale. Daar legde ze het uiteindelijk af tegen Diederick Boomsma, raadslid voor het CDA in Amsterdam.