Eindhovense evenementen in gevaar

De verkeersplannen voor het centrum van Eindhoven hebben verregaande consequenties voor grootschalige evenementen als de Marathon, Glow, de Lichtjesroute en de carnavalsoptocht. Als die plannen doorgaan is het zelfs de vraag of die evenementen nog wel in het centrum kunnen plaatsvinden.

Brandbrief

Dat is de strekking van een brandbrief die de organisaties achter deze vier drukbezochte evenementen aan het college van B en W gaat sturen. Aanleiding daarvoor zijn de verkeersplannen die de Eindhovense milieuwethouder Mary-Ann Schreurs (D66) onlangs in deze krant ontvouwde.

Zo wordt de Vestdijk aan de oostkant van hartje centrum binnen afzienbare tijd een groene stadsboulevard met slechts één rijbaan voor auto's, een busbaan en veel ruimte voor voetgangers en fietsers. Die ombouw is noodzakelijk omdat het autoverkeer op de Vestdijk te veel luchtverontreiniging veroorzaakt. In de nabije toekomst zullen er ook op andere plekken in het centrum vergelijkbare maatregelen getroffen moeten worden, kondigde Schreurs aan, zoals op de Wal en de Keizersgracht, de Tongelresestraat en op de Geldropseweg.

Quote Duidelijk is in ieder geval wel dat er voor deze evenementen een groot probleem ontstaat als de verkeersplannen doorgaan. Lo Boelhouwers.

,,Die plannen stellen ons voor de nodige problemen", bevestigt Marathon-directeur Edgar de Veer. ,,Want voor onze marathon hebben we goed begaanbare aan- en afvoerroutes nodig, plus een calamiteitenroute. Als de doorgaande wegen in het centrum omgebouwd worden zoals de plannen er nu uitzien, is die ruimte er niet meer. En is er voor de Marathon geen plek meer. Dan zouden we voor de start en finish moeten uitwijken naar een plek buiten het centrum. En daar voelen we vanzelfsprekend niets voor."

Verkeersplannen

Voor de andere evenementen gelden vergelijkbare problemen. De Eindhovense evenementencoördinator Lo Boelhouwers is nog bezig met het inventariseren met de vragen en de standpunten van de betrokken organisaties. Aan de hand daarvan gaat er een van de komende dagen een brandbrief de deur uit naar het college van B en W.