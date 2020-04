Eindhovense fabriek AME maakt luxe sensor voor 1,5 meteralarm

Het is de Aura Aware, een Amsterdamse uitvinding die bij hightech bedrijf AME in Eindhoven wordt geproduceerd. Janneke van den Heuvel van het bureau Trylikes legt uit dat het idee op verzoek van klanten ontstond. „Zij wilden een optimalisatie van de klantbeleving als het gaat om veiligheid in verband met de coronacrisis. Dan kun je stickers plakken of pizzadozen bedrukken, maar wij vonden het leuk om het met een apparaat te doen. Het maakt mensen op een vriendelijke manier duidelijk hoever die 1,5 meter is en wanneer je in de minder veilige zone zit.”