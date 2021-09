Eindhovense fans blij met nieuwe album ABBA: ‘Lekker meeblèren’

PSV heeft weinig uitgegeven en haalde kwaliteit naar Eindhoven, maar oogt op een paar posities nog kwetsbaar

1 september Na de nooit meer te overtreffen slotdag op de transfermarkt van 2020 sloot PSV dinsdag opnieuw een turbulente zomerperiode af. Het laatste etmaal van de jaarlijkse veiling voor profvoetballers bood niet het spektakel van een jaar daarvoor, maar over het geheel was de transferperiode turbulent. Vele tientallen spelers werden - terecht of onterecht - aan PSV gekoppeld en een heel klein deel kwam maar in Eindhoven terecht.