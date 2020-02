Eindhovense film over familiediner als uit de hand gelopen afstudeerklus

Bente Ummels (27) maakt samen met het Eindhovense productiebedrijf Blickfänger de film Service à la Russe, die na de zomer op het Nederlands Film Festival in première moet gaan. Voor regisseur en scenarist Ummels is het eigenlijk 'een uit de hand gelopen afstudeerproject', zoals ze zelf zegt. Met dit gigantische project, een heuse speelfilm, hoopt ze dit jaar af te studeren aan de AKV/St. Joost in Breda.