Eindhovense Fontys-studenten breiden ‘Red je kerstpakket’ uit met actie voor speelgoed

EINDHOVEN - De actie Red je kerstpakket , een jaar geleden opgezet door de Eindhovense acteur Mike Weerts, is overgedragen aan een groepje Fontys-studenten. Zij nemen het stokje niet alleen over, maar trekken de actie meteen ook wat breder.

Het zat de Eindhovense acteur destijds een beetje dwars dat veel mensen die een kerstpakket krijgen, er alleen het lekkerste uithalen en de rest in de kelder of kast zetten om het een half jaar later in de kliko te gooien. Zonde, vond Weerts. Zowel van het verspilde voedsel als de goede bedoelingen van de gever. Daarom bedacht hij Red je kerstpakket waarbij bedrijven, medewerkers en particulieren hun kerstpakket kunnen doneren. Door samen te werken met de Voedselbank komen die pakketten vervolgens bij de gezinnen in deze regio die hier afhankelijk van zijn.

Een fijn pakket

Minor-studenten Heidi Kup, Jeroen van der Klip en Karin de Boer van Fontys Pulsed en Fontys Empower in Eindhoven maken deel uit van het groepje dat zich dit jaar inzet voor de actie. ,,Supergaaf", zeggen zij. ,, We zijn meteen na de pitch van Mike Weerts begonnen met het benaderen van bedrijven, winkels en groothandel. Want we willen alle 1200 gezinnen met een fijn pakket voor gezin of kinderen kunnen verrassen.”

Twaalfhonderd gezinnen

,,Dan praat je over 600 gezinnen in Eindhoven en nog eens 600 in Veldhoven, Aalst-Waalre, Valkenswaard, Nuenen, Geldrop, Mierlo, Deurne, Bladel, Bergeijk en Best. Maar we willen meer. Mensen kunnen dit jaar op drie manieren helpen. Naast het doneren van hun eigen kerstpakket kunnen ze zelf een doos vullen met luxe producten of speelgoed doneren. Voor dat laatste plan zijn vooral basisscholen erg enthousiast. Het ingezameld speelgoed dat we via hen krijgen willen we straks via de Speelgoedbank onder de doelgroep verdelen.”

De wijken in

Om dat alles te bereiken delen de studenten op drukke punten in de stad flyers uit, hangen posters op en gaan met een busje de wijken in om mensen zo ver te krijgen hun spullen bij hen in te leveren.

Inleveren in Klokgebouw

De inzamelingsactie zelf vindt plaats van maandag 20 december tot en met woensdag 22 december. Op die dagen kunnen mensen van 15.00 tot 19.00 uur hun kerstpakket, speelgoed of luxe spulletjes inleveren in Klokgebouw 127 op Strijp S in Eindhoven. Studenten delen dan ook kaartjes uit waarop de gevers een persoonlijke boodschap of kerstwens kunnen schrijven.

Meer informatie: redjekerstpakket.nl of via Instagram @redjekerstpakket.