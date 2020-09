Eindhovense fotografe legt oorverdovende stilte tijdens corona vast in fotoboek

Eeuwige schoonheid op de plank

De eerste foto in het boek is van een televisie op een boekenplank: premier Rutte aan het woord. Daarnaast een fotootje van haar opa, ook fotograaf geweest. Verder een Agfa-Clack, een cadeautje van een vriendin én daarnaast ligt het onvolprezen boek ‘Eeuwige schoonheid’ van Ernst Gombrich. Hick (62) in een notendop.

De tweede foto zet de toon voor het gehele boek: Op het 18 Septemberplein zitten, meters van elkaar vandaan, drie mannen. Ze staren wat mismoedig voor zich uit. Verder is het oorverdovend leeg en stil op het plein. Geen winkelend publiek, geen fietsers, zelfs geen skaters. Leeg is het en stil. ,,Dat is me die eerste maanden erg opgevallen. Dan hóór je plotseling iemand lopen; hoor je zijn voetstappen. En hoor je ook ineens vogeltjes fluiten. Heel bijzonder midden in het centrum van de stad, eigenlijk best surrealistisch. soms bijna luguber. Ik bedoel: zo stil is het gewoonlijk nog niet eens op een zondagochtend”, zegt Hick.