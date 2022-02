Eindhovense FvD-kandidaat ging tekeer op Twitter: Hugo de Jonge is een ‘seriemoordenaar’ en een IC-verpleegkundige ‘Frau Mengele’

Ligconcer­ten zijn steeds meer in trek: ‘Liggend luisteren geeft meer beleving’

EINDHOVEN - Liggend luisteren geeft een andere dimensie aan het luisteren naar muziek. Wie dat wil ervaren kan terecht in Domusdela in Eindhoven, waar pianist en componist Jacco Wynia donderdag 10 februari zijn ‘neoklassieke’ muziek zal spelen. Lay down & listen!

6 februari