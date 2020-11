Eindhovense FysiekFabriek brengt mensen samen om hulpmiddelen te maken

EINDHOVEN - Een privé-ontwerper die handige oplossingen bedenkt voor hindernissen waar Marieke van Gastel regelmatig mee wordt geconfronteerd. Dat leek de Eindhovense wel iets. Voor haar eerste probleem, het niet zelfstandig kunnen belonen van haar hulphond, is nu via de FysiekFabriek een ‘cookie-machine’ in de maak.

De Eindhovense lijdt aan de progressieve spierziekte SMA en heeft veel hulp nodig bij dagelijkse dingen. Zelfstandig douchen, aankleden of eten is er voor haar niet bij. Toch woont ze zelfstandig via Fokuswonen, natuurlijk met ADL-assistentie (Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen) en gaat graag zoveel mogelijk op pad. Zo bezocht ze tijdens Dutch Design Week 2019 een rondleiding van sociaal ontwerpers Lotte de Haan en Aurore Brard.

Grappig idee

De opmerking die ze daar maakte over een privé-ontwerper bleef hangen. ,,We vonden het een grappig idee, maar natuurlijk zat er een vraag achter", vertelt Lotte de Haan. ,,We besloten bij Marieke thuis te gaan kijken. Ze woont in een Fokuswoning met al veel aanpassingen, maar er blijven ogenschijnlijk kleine dingen die ze niet zelf kan.”

Hoestmachine

Ze vervolgt: ,,Zo zagen we dat haar vader een soort 'hoestmachine’ had gemaakt, waar ze met haar rolstoel tegenaan kan rijden zodat ze zonder hulp kan hoesten. Dat vonden we interessant! Want sommige dingen bestaan gewoon niet: omdat ze te specifiek zijn of te duur, of ze worden niet vergoed omdat er geen ‘echte’ noodzaak voor is. Terwijl er volgens ons veel mensen zijn met dit soort problemen die gemakkelijk kunnen worden opgelost. Daar wilden we iets mee en hebben samenwerking gezocht met Fokuswonen.”

Netwerk voor mensen met fysieke beperking

Het ontwerpersduo reageerde op een oproep van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Agis Innovatiefonds om verbeteringsvoorstellen te doen voor het alledaagse leven voor mensen met een chronische aandoening. Dat voorstel werd in februari gehonoreerd met een bijdrage van 40.000 euro voor een pilot : het opzetten van een netwerk van mensen met een fysieke beperking, hulpverleners en makers uit de eigen wijk of stad dat samen eigen hulpmiddelen zou gaan maken.

Match tussen vrager en maker

De Haan: ,,Vooral dat laatste vonden we belangrijk, bovendien zijn Fokus-projecten zijn in gewone woonwijken te vinden. Samen met hun ADL-assistenten hebben we voor deze pilot zes cliënten voorgesteld en bij hen passende makers gezocht. Marieke hebben we gekoppeld aan Fontys-studenten Ray de Bruijn en Jelmer van de Koolwijk.”

Waslijst aan wensen

Marieke van Gastel kan meteen een waslijst aan wensen oplepelen om haar leven te vergemakkelijken, maar het belangrijkste vond ze toch een ‘cookie-systeem’ zodat ze haar hulphond Bolan zelf kan belonen. Ze is enthousiast over de samenwerking met de studenten. ,,We zijn nu drie maanden bezig en al kan ik zelf natuurlijk niks maken, deel ik mijn ideeën wel met hen en kan goed uitleggen wat voor mij wel en niet werkt. We hebben het prototype inmiddels getest, nu werken de jongens nog aan wat verbeterpunten en hoe het systeem op mijn rolstoel bevestigd kan worden. Maar ik heb er alle vertrouwen in. En Bolan verdient dit!”