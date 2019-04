Eindhovense G-Star-winkel failliet

De winkel, gevestigd in een pand waarin voorheen kledingzaak Store zat, werd in 2010 geopend als G-Star-zaak. Het was destijds de vijfde en grootste winkel van het merk in Nederland. Volgens een woordvoerder van het Amsterdamse hoofdkantoor van het kledingmerk heeft juist de omvang van de winkel een rol gespeeld bij het faillissement. ,,We zien een verandering in het winkelgedrag en dat leidt tot andere omzetcijfers voor een dergelijke grote winkel”, aldus de G-Star-zegsman. ,,De Eindhovense winkel was bijvoorbeeld groter dan onze flagship-store in Amsterdam.”