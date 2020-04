Eindhovense gemeenteraad vergadert digitaal

EINDHOVEN - Net als het meeste kantoorpersoneel schakelt de Eindhovense gemeenteraad nu volledig over op digitaal vergaderen. De raadsleden doen mee aan de vergadering van 14 april vanuit thuis en via hun laptop.

De Eindhovense gemeenteraad gaat vanwege de corona-maatregelen geheel en al digitaal vergaderen. Op dinsdag 14 april vindt de eerste digitale raadsvergadering plaats. De raadsleden doen vanuit huis op laptop of pc via Microsoft Teams mee aan de vergadering.

De vergadering is zoals gebruikelijk openbaar. De beraadslagingen wordt uitgezonden via internet en zijn daardoor overal te volgen via laptop en pc.

Digitaal vergaderen wordt medio volgend week mogelijk door een noodwet die in recordtempo door de Tweede en de Eerste Kamer wordt behandeld. Nu is dat wettelijk nog niet mogelijk. Om een rechtsgeldige vergadering te voeren, moet de helft plus een van het aantal raadsleden lijfelijk aanwezig zijn.

Zonder pers

De eerstkomende raadsvergadering stond voor aanstaande dinsdag gepland. Aanvankelijk zou die gewoon doorgaan, maar dan zonder pers en publiek. Nu de coronamaatregelen langer duren en een noodwet digitaal vergaderen mogelijk maakt, heeft het presidium van de raad ervoor gekozen de vergadering een week op te schorten en dan over te stappen naar de digitale snelweg.

,,Alle raadsfracties vergaderen inmiddels al via Microsoft Teams. Ook de fractievoorzitters hebben al enkele met elkaar via dat digitaal kanaal met elkaar vergaderd", licht presidiumvoorzitter Marco van Dorst (D66) toe. ,,We hebben er allemaal al ervaring mee kunnen opdoen, en het werkt naar behoren. Het is heel anders dan met zijn allen vergaderen in een zaal met ambtenaren, pers en publiek erbij. Maar het kan wel, en gezien de omstandigheden moet het gewoon.”

Ook Helmond

Ook Helmond overweegt om digitaal te gaan vergaderen. Dinsdag nemen de fractievoorzitters in de Helmondse gemeenteraad daarover een besluit, laat raadsvoorzitter Jan Roefs (CDA) weten. In Laarbeek vindt dinsdag een volledig digitale informatie-avond plaats.

Elders in het land wordt er ook gewerkt aan digitalisering van lokale democratie. Volgens John Bijl van het Rotterdamse Perikles Instituut, dat gemeenteraden traint en begeleidt, zijn verschillende gemeenten er al mee aan het proefdraaien.

Niet zo'n succes

,,Assen heeft volgende week donderdag een vergadering gepland staan. Rozendaal en Bodegraven-Reeuwijk hebben de systemen vorige week al getest met een ‘officieuze’ vergadering. Dordrecht ook, maar dat was niet zo'n succes”, zegt Bijl desgevraagd.