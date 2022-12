Eindhovense Gerardusbuurt deinst niet terug voor huisjesmelkers: ‘Als je niets doet, word je overlopen’

Eindhoven­se virtuele derailleur schakelt naar de top; start-up haalt miljoenen op

EINDHOVEN - Het is een slimmigheidje dat de wielerwereld wel eens op z’n kop kan zetten: een virtuele derailleur in de naaf van het achterwiel waardoor de voorderailleur overbodig is. Op de High Tech Campus in Eindhoven wordt door Classified Cycling al gewerkt aan een nieuwe versie voor e-bikes.

2 december