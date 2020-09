Eindhovense golfbaan Welschap stopt ermee

Cabaretier Henry van Loon pakt grootste corona­proof theater van Nederland in

0:11 DEN BOSCH/OIRSCHOT - Met bijna 1000 man naar een theatervoorstelling? Kan dat, in deze tijd?Ja, dat kan. In het grootste anderhalvemetertheater van Nederland, de Mainstage in Den Bosch. Maar is het ook leuk? Ja, zo bewees Henry van Loon vanavond met een show over zijn jeugd in Oirschot.