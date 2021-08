Eindhovense grafrover krijgt werkstraf voor stelen van urnen en babylichaampje

Roger Schmidt zag in Denemarken geen voetbalfes­ti­val, maar is wel blij dat PSV gewonnen heeft

10 augustus De wedstrijd tussen FC Midtjylland en PSV (0-1) van dinsdagavond had geen heel hoge amusementswaarde, vond ook trainer Roger Schmidt van PSV. ,,Het was niet bepaald een voetbalfestival, maar we hebben het toch goed gedaan”, gaf hij uit zichzelf aan. ,,Maar ik ben wel blij dat we gewonnen hebben. En op basis van de slotfase is het ook verdiend.”