‘Eindhovense grijze piet is ook racistisch’, Kick Out Zwarte Piet gaat opnieuw protesteren

Racistisch feest

Dat vindt dus ook KOZP die nu aankondigt te gaan protesteren in alle gemeenten die vasthouden aan zwarte of grijze pieten. Hoe en waar die demonstraties plaatsvinden zal de actiegroep later bekend maken. In een persbericht schrijft KOZP dat grijze piet aantoont dat het uitbannen van racisme nog steeds niet serieus wordt genomen. ‘De mogelijkheden die mensen aangrijpen om een racistisch feest in stand te houden is gênant. De grijze pieten-oplossing is niet eens het gesprek waard.’ Zoals eerder ook Eindhoven Kan Het al stelde is de schoorsteenpiet, een piet met enkel een paar roetvegen op het gezicht, de enige acceptabele variant