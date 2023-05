Eindhovense handhavers hebben inmiddels handboeien bij zich en kregen meer salaris, maar werving blijft een probleem

Slapend meisje (4) uit Eindhoven vergeten in de bus na schoolreis­je: ‘Ze is over het hoofd gezien’

EINDHOVEN - Het is de schrik van iedere ouder: dat je kind vergeten wordt op schoolreisje. Het werd donderdag realiteit voor een 4-jarig meisje, dat per ongeluk werd achtergelaten in de bus die haar had moeten afzetten op haar school in Eindhoven. Haar moeder reageerde woedend en laat het meisje vrijdag niet naar school gaan.