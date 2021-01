Eindhovense Hayat S. hoeft niet terug naar de cel maar ‘was wél op weg naar IS’

EINDHOVEN - De Eindhovense Hayat S. (37) krijgt in hoger beroep opnieuw een voorwaardelijke celstraf. Het gerechtshof in Den Bosch vindt net als eerder de rechtbank Oost-Brabant bewezen dat ze heeft geprobeerd zich aan te sluiten bij de terroristische organisatie IS.

De vrouw krijgt een celstraf van 413 dagen waarvan 180 dagen voorwaardelijk. Ze zat al 233 dagen vast en hoeft niet terug de cel in. In september 2016 verliet S. haar familie en destijds acht-jarige dochter en vertrok ze naar Turkije. Uit achtergebleven brieven bleek dat ze zich had verdiept in de islam en naar het kalifaat wilde om zich aan te sluiten bij Islamitische Staat (IS).

Ze heeft verschillende keren tevergeefs geprobeerd om de grens met Turkije en Syrië over te steken. Tijdens haar terugreis werd ze opgepakt in Bulgarije. Net als de rechtbank vindt het hof dat bewezen is dat de vrouw aan wilde sluiten bij IS. Zelf ontkent ze dat. Daarom ging ze ook in hoger beroep.

Bij de behandeling van haar zaak door de rechtbank gaf ze aan dat de gevonden brieven materiaal waren voor een roman en niet de waarheid bevatten. Niet zij maar een fictief romanpersoon bereidde zich voor op de jihad, een heilige oorlog tegen ongelovigen. De officier van justitie geloofde dat niet.

De rechtszaak in het hoger beroep wees uit dat de vrouw zich inmiddels heeft verzoend met haar destijds erg ongeruste familie en dat ze een andere weg is ingeslagen. Daarom vindt het hof het niet langer nodig dat ze contact houdt met de reclassering. Wel vond de aanklager in het hoger beroep dat de vrouw op een gewiekste manier had geprobeerd de rechters te misleiden. Er is weinig gevaar dat ze zich met IS of extremistisch geweld inlaat, stelt het gerechtshof.