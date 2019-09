Eindhovense hiphoppioniers van 24K maken comeback op Urban Matterz in Helmond

Drie koren zingen samen een mis voor de vrede in Eindhoven

10:49 EINDHOVEN - Voor menig koor is het te hoog gegrepen. Als The Armed Man, a mass for peace van Karl Jenkins al wordt uitgevoerd, is het door meerdere koren samen. In de herdenkingsmaand september, ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding, is er een uitvoering van drie koren, begeleid door een harmonie.