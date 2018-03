Eindhovense hockeyclub realiseert kunstgrasveld met hulp van belastingdienst

Twee ton lenen, slechts 110.000 euro terugbetalen en er gewoon mee wegkomen. Het klinkt te mooi om waar te zijn maar bij hockeyclub Oranje-Rood in Eindhoven hebben ze een manier gevonden. De club schrijft binnenkort 133 club obligaties uit van 1.500 euro. Leden die een obligatie kopen schenken dit bedrag in vijf jaar aan Oranje-Rood maar krijgen gedurende diezelfde periode wel ruim 830 euro rente uitgekeerd. Omdat de schenking volgens de club ook aftrekbaar is van de belasting kan de obligatiehouder ook daar nog maximaal 780 euro terugvragen. In totaal dus ruim 1.600 euro en daarmee een rendement van drie procent.

Oranje-Rood heeft het in een brief aan haar leden over 'renderen met clubliefde'. De leden krijgen een prima rendement en de club hoeft van de in totaal twee ton die met de obligaties wordt opgehaald zelf maar 110.000 euro terug te betalen. Met dank aan de fiscus een 'winst' van 90.000 euro.

Met het opgehaalde geld wil Oranje-Rood een aantal verbeteringen aan het complex financieren. Om te beginnen de realisatie van een nieuw kunstgrasveld. Maar de belastingdienst die indirect een kunstgrasveld financiert, mag dat eigenlijk wel en rente over een schenking is dat niet een beetje vreemd? De belastingdienst zelf doet geen uitspraken over individuele gevallen en wil derhalve niet reageren. Joop Kuijpers, fiscaal specialist bij Wesselman Accountants wil dat wel. ,,Het is een constructie waarbij ze de obligatielening en de periodieke schenking slim combineren. Als je alles goed vastlegt volgens de regels van de belastingdienst is het wettelijk ook gewoon toegestaan. Of het ethisch ook verantwoord is? Daar doe ik geen uitspraken over."

Quote Dat we handig gebruik maken van de bestaande regels kun je ons niet verwijten Joep de Groot

Want kun je het als hockeyclub maatschappelijk verantwoorden dat je de belastingbetaler laat meebetalen aan een hockeyveld. Volgens Oranje-Rood voorzitter Joep de Groot heeft ook het bestuur zichzelf die morele vraag gesteld. ,,Wij denken echter dat wij als hockeyvereniging een groot maatschappelijk doel dienen. Dat we handig gebruik maken van de bestaande regels kun je ons dan niet verwijten. Dat het aanleiding kan zijn dat de overheid regels aanpast kan ik me voorstellen."