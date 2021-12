Eindhovense horeca gelaten over nieuwe sluiting, ‘het biedt in ieder geval duidelijkheid’

Met lockdown in zicht lopen de winkelstra­ten vol: ‘Het voelt een beetje als paniekvoet­bal’

EINDHOVEN - De dreigende sluiting van niet-essentiële winkels zorgt zaterdag al vroeg voor drukte in de Eindhovense binnenstad. Veel bezoekers komen voor de laatste kerstinkopen en lopen met hun handen vol tassen over de Demer, het 18 Septemberplein en in winkelcentrum Heuvel. Begin van de middag vormen zich al de eerste rijen voor winkels waar het binnen te druk is.

16:48