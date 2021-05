Eindhovense horeca treurt nu Guus Meeuwis naar Rotterdam vertrekt: ‘Het is overmacht, maar voor ons wel wéér een klap’

Guus Meeu­wis-fans verdeeld over verplaat­sing Groots-concerten naar Ahoy: 'Groots hoort in Eindhoven’

6 mei EINDHOVEN - Fans zijn verdeeld over de verhuizing van de concerten Groots met een zachte G. Voor één keer vinden de concerten van Guus Meeuwis dit jaar plaats in het Rotterdamse Ahoy in plaats van het PSV Stadion in Eindhoven. „Alles wat Groots, groots maakt is er niet”, aldus de Eindhovense Ilse.