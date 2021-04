Eindhovense hotels tippen politie over Udense pooier die alleen kwetsbare jonge vrouwen inzette

PSV weet nog niet of er publiek mag komen tegen sc Heerenveen en wacht op de overheid en KNVB

26 april Voor PSV is het nog onduidelijk of er aanstaande zondag weer publiek mag komen bij het thuisduel met sc Heerenveen. De hoop is dat het mag, maar de club kan weinig doen zolang de overheid en KNVB niks hebben beslist. PSV wacht dus met de uitgifte van kaarten tot er duidelijkheid is geschapen.